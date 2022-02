TV : Amazon jubile, le Pass Ligue 1 fait pleurer Canal+

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Nouveau diffuseur de la Ligue 1 depuis le début de la saison 2021-2022, Amazon voit ses audiences grimper de mois en mois.

Depuis le début de la saison, Amazon joue la carte du mystère et de la discrétion en ce qui concerne son nombre d’abonnés ainsi que ses audiences. Tandis que Canal + est totalement transparent, Prime Video cache ses scores avec les matchs de Ligue 1 qu’il diffuse sur sa plateforme. Mais certaines informations finissent par fuiter et selon les études et les informations recueillies par NPA Conseil, le nombre d’abonnés au « Pass Ligue 1 », nécessaire pour visionner les matchs du championnat de France sur la plateforme Prime Video, s’élève à ce jour à 1,8 millions de foyers. Un chiffre en nette hausse pour le géant du e-commerce américain.

Les bons chiffres de Prime Video dévoilés

Vous aussi, comme Thierry Henry, vous êtes perdus en regardant la saison de l’@OL? #PrimeVideoLigue1 #DimancheSoirFootball pic.twitter.com/TkfZRCLNVl — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 13, 2022

Une information rassurante pour la visibilité de la Ligue 1 et qui confirme les propos du patron des sports d’Amazon Europe, Alex Green, qui expliquait dans les colonnes de L’Equipe juste avant Noël qu’au moins « un million de personnes regardaient les affiches de Ligue 1 ». A titre de comparaison, il est toujours utile de rappeler que la chaîne Téléfoot éditée par Mediapro n’avait même pas atteint les 500.000 abonnés avant de mettre la clé sous la porte. En ce qui concerne Canal +, les audiences de la Ligue 1 sont très variables d’un match à l’autre. En moyenne, elle se situe entre 500.000 et 800.000 spectateurs et peut monter au million lorsqu’il s’agit de grosses affiches avec le PSG, l’OL ou l’OM. Mais cette saison, c’est Amazon qui a la primeur des grosses affiches telles que les Classico, les Olympico ou encore les derbys. Ce qui permet de toute évidence à Prime Video de booster son nombre d’abonnés au « Pass Ligue 1 ».