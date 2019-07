TV : 1,1 milliard par saison, la Ligue 1 prise de panique ?

Dans : Ligue 1, OL, OM, PSG.

Dans un an, la Ligue 1 va vivre une vraie révolution puisque le Championnat de France quittera les antennes de Canal+ au profit du groupe Mediapro et de BeInSports. Pour céder ses droits jusqu'en 2024, la Ligue de Football Professionnel empochera une somme colossale et record, à savoir 1,1 milliard d'euros par saison, soit 60% de plus que le précédent contrat. Cette somme met évidemment des étoiles dans les yeux des dirigeants des clubs de Ligue 1, sauf que ces derniers temps il y a un sujet d'inquiétude qui enfle chez les responsables des formations de l'élite. En effet, Mediapro n'a toujours pas nommé son directeur général pour la France et certains se demandent si ce groupe, qui est toutefois très solide, sera prêt pour le début de la saison 2020-2021.

Selon Le Parisien, la LFP est confiante, mais a quand même Mediapro à l'oeil. « Aucune annonce n’a eu lieu pour le moment. De quoi susciter un courant d’inquiétude ces dernières semaines dans les rangs des présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 à l’égard de ce nouveau venu dans le paysage audiovisuel français. La Ligue de football professionnel, chargée de commercialiser les droits audiovisuels, se veut pour l’instant rassurante. Elle suit de très près l’évolution du dossier mais reste confiante, pour le moment, sur la capacité de Mediapro à mener à bien le lancement de sa future chaîne », explique le quotidien francilien, qui affirme que Mediapro négocie actuellement avec des distributeurs afin de proposer ses chaînes au plus large public possible.