Toulouse lamine Montpellier, Ajaccio rechute

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

9e journée de Ligue 1

Ajaccio - Clermont : 1-3

Toulouse - Montpellier : 4-2

Auxerre - Brest : 1-1

Troyes - Reims : 2-2

Ce dimanche à 15 heures avait lieu le neuvième multiplex de la saison en Ligue 1. Quatre matchs étaient au programme. Ajaccio recevait Clermont, Toulouse était aux prises avec Montpellier au Stadium, Auxerre affrontait Brest et enfin, Troyes devait faire face à Reims.

Malgré l'ouverture du score précoce de Montpellier par l'intermédiaire de Nicolas Cozza (7e), Toulouse n'a fait qu'une bouchée des Héraultais au Stadium. Une victoire 4 buts à 2 qui relance parfaitement le Téfécé, qui pointe à la 12e place de Ligue 1, à un petit point de son adversaire du jour (10e). On déplorera en revanche l'arrêt de la rencontre pendant quelques minutes à cause de jets de lacrymogènes.

⏱ C'est terminé à Ajaccio où le Clermont Foot 63 s'impose au bout du suspense grâce à des réalisations d'Elbasan Rashani et Jodel Dossou dans les dernières minutes 🌋🌋🌋 #ACACF63 1-3 👊🔴🔵 pic.twitter.com/XGeis6vpkr — Clermont Foot 63 (@ClermontFoot) October 2, 2022

A retenir aussi la nouvelle contre-performance d'Ajaccio, battu à domicile par Clermont. Les Corses avaient pourtant égalisé à la 70e grâce à Cédric Avinel. Mais les Auvergnats ont mis le coup de collier suffisant pour aller chercher la victoire grâce à deux buts signés Elbasan Rashani (89e) et Jodel Dossou (91e). Ajaccio reste dernier du championnat avec seulement 4 points au compteur. De son côté, Auxerre a aussi dû puiser dans ses ressources pour égaliser en fin de match face à Brest, malgré son infériorité numérique. Enfin, ce multiplex de la 9e journée a vu le match nul entre Troyes et Reims (2-2). Les Champenois ont longtemps cru repartir de l'Aube avec la victoire mais un but à la 90e de Jackson Porozo est venu tout gâcher.

A noter qu'encore une fois, cette journée de Ligue 1 aura été marquée par un grand nombre de cartons rouges donnés. Un lors de Troyes-Reims, un lors d'Auxerre-Troyes et un lors de Toulouse-Montpellier.