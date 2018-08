Terrier et Traoré remettent l'OL dans le bon sens

Dans : Ligue 1, OL, RCSA.

Lyon – Strasbourg 2-0

Buts pour Lyon : Terrier (42e), Traoré (64e)

Passé au travers à Reims, Lyon se devait de rapidement réenclencher la marche avant pour se mettre à l’abri d’un début de saison délicat. Et si la manière a été confuse en première période, les joueurs de Bruno Genesio ont su faire la différence et s’imposer 2-0 face à une équipe de Strasbourg inoffensive. Malgré beaucoup de déchet dans son jeu, Terrier profitait de son premier tir cadré pour enrouler le ballon au ras du poteau (1-0, 42e). Après le repos, Traoré dribblait le gardien et toute la défense alsacienne pour mettre son équipe à l’abri (2-0, 64e). Le public du Groupama Stadium pouvait ainsi savourer tranquillement le retour de Nabil Fékir pour le dernier quart d’heure, ce qui ne changeait pas un score acquis par une formation lyonnaise sérieuse, et qui se replace ainsi vers les premières places en attendant le reste de la 3e journée.