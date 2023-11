Tempête Ciaran ‍: Un premier match menacé pour ce week-end

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

La France se prend un gros coup de vent venu de l'Ouest et qui va perdurer en fin de semaine. Le match entre Lorient et Lens est désormais suivi de près en raison de ces conditions difficiles.

La tempête Ciaran qui a parcouru l’ouest de la France cette nuit et va continuer à progresser vers le centre et le nord, va avoir un impact sur la préparation des matchs du week-end dans les régions touchées. Pour le moment, cela ne remet en cause aucune rencontre de Ligue 1 ou de Ligue 2, même si cela pourrait être différent au niveau amateur avec des terrains en version bourbier. Chez les pros, il n’y a que la journée de jeudi qui devrait être dérangée avec plusieurs clubs qui ont déjà décidé de repousser les séances, voire de les annuler, en raison des difficultés à se déplacer dans l’Ouest de la France, annonce justement Ouest-France. Lorient a prévu de placer ses entrainements de jeudi et vendredi à l’après-midi, surtout en ce qui concerne ce jeudi qui devrait être encore venteux.

Le match Lorient-Lens menacé ?

Samedi le match opposant le Fc Lorient et le Rc Lens pourrait être reporté !

Une tempête est prévue samedi et pendant le match des rafales de plus de 100km/h pourraient avoir lieu.

Si cela ce confirme le match devrait être reporté logiquement.

Après une très légère accalmie en fin de semaine, de nouvelles grosses rafales sont annoncées pour ce samedi et le match face à Lens, la rencontre n’est pour le moment pas menacée d’annulation. Mais la Bretagne étant souvent la cible de vents violents, la mesure reste de mise en plus d'un risque d'inondation qui peut contraindre les autorités à faire repousser le match. Autre situation qui pourrait déboucher sur des reports de matchs ce week-end, ce serait si les préfectures décidaient de limiter les déplacements aux minimums nécessaires, rendant ainsi toute l’activité autour d’un match de football secondaire. Les vents peuvent aussi compromettre des déplacements, et le PSG l’a appris à ses dépens à Brest après le match de dimanche dernier, rentrant en bus en raison de la fermeture de l’aéroport du Finistère en raison des grosses rafales qui sévissaient.