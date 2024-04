Droits TV ‍: La Ligue 1 en panique, le rugby sème le chaos

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

C'est une situation extrêmement rare, mais les droits TV de Ligue 1 et ceux du Top 14 sont actuellement en vente. Et le rugby ajoute de la confusion au sein des clubs de football français.

Dans un peu moins de deux mois, le championnat de France 2023-2024 de Ligue 1 sera terminé et on ne connaît toujours pas le nom du ou des diffuseurs à partir de la saison prochaine. Tandis que les 18 clubs de L1 ont un besoin impératif des centaines de millions d'euros annuels annoncés, le suspense est total, la Ligue de Football Professionnel négociant secrètement depuis l'annonce de l'échec de l'appel d'offres fin 2023. Tandis que BeinSports et DAZN ont été annoncés comme les grands favoris pour donner la Ligue 1 à compter de la saison prochaine, ces dernières semaines le nom de Canal+ est revenu à la surface alors que Maxime Saada a dit et répété qu'il pensait le plus grand mal de la LFP et de ses dirigeants. Oui, mais voilà, le Top 14 vient d'entrer dans la danse et cela change la donne. Car la Ligue Nationale de Rugby vient de lancer à son tour un appel d'offres pour ses droits TV.

Le rugby entre dans la mêlée des droits TV

Droits TV : 100 % de la Ligue 1 à prix réduit, le rêve est en marche https://t.co/Xrgg0G6W2n — Foot01.com (@Foot01_com) March 22, 2024

Concernant le Top 14, il y a moins d'urgence puisque le contrat actuel avec Canal+ se terminera seulement dans trois ans. Mais la LNR veut rapidement profiter de l'engouement autour du ballon ovale et pousser le curseur des droits TV autour de 140 millions d'euros par saison, contre 113,6ME pour le seul Top 14 actuellement. Et selon L'Indépendant, le rugby aurait déjà suscité l'intérêt de plusieurs chaînes, et notamment de DAZN, Amazon et Beinsports, la chaîne sportive qatarie diffusant déjà les coupes européennes de rugby. Quatre lots rugby sont en vente, et les candidats sont attendus pour le 22 mai.

Du côté de Canal+, qui a fait du Top 14 son produit d'appel le week-end, notamment le dimanche soir, et qui diffuse le rugby depuis 1998, le risque de tout perdre existe et forcément cela pourrait inciter la chaîne du groupe Bolloré à revenir à la table des négociations avec Vincent Labrune. Si Canal+ a des certitudes avec le rugby, alors cela serait une mauvaise nouvelle pour la Ligue 1, car dans l'ombre du football et du rugby plane aussi la NBA dont les droits sont aussi en vente pour la saison prochaine. Cela promet une bonne prise de tête pour les téléspectateurs.