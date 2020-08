Rennes : Une offre folle pour Mendy, le PSG appelé en renfort

Dans : Ligue 1.

Le Stade Rennais pense à Alphonse Areola pour remplacer Edouard Mendy, ciblé par Chelsea. Avec une conséquence de taille pour le PSG ?

Chelsea est le cador anglais, voire européen, le plus actif sur le mercato. Après les arrivées de Timo Werner, Hakim Ziyech, Ben Chilwell, Thiago Silva ou encore Malang Sarr, c’est le portier rennais Edouard Mendy (28 ans) qui est ciblé, afin de remplacer un Kepa Arrizabalaga peu rassurant au goût de ses dirigeants. Selon Goal, les Blues ont dégainé une deuxième offre évaluée à 20 ME pour convaincre leurs homologues français de leur céder le portier sénégalais. Rennes sait sans doute qu’il sera difficile de garder l’ancien Rémois. Alors coïncidence ou non ?

Foot Mercato a annoncé samedi soir que les "Rouge et Noir" songent à Alphonse Areola. Prêté la saison passée au Real Madrid (9 matches disputés), le gardien du PSG est revenu cet été dans la capitale. Il sait cependant qu’il sera très difficile, voire impossible, de déloger Keylor Navas de sa place de titulaire. Le challenge pourrait donc être intéressant pour l’international français (3 sélections). Désireux de revenir sur le devant de la scène, l’homme qui a connu des prêts au RC Lens, à Bastia et à Villarreal pourrait avoir recours une nouvelle fois à un prêt. C’est en tout cas la volonté rennaise. A un an de l’Euro, Alphonse Areola aurait également l'opportunité d’être titulaire dans un club qui dispute la Ligue des Champions, même si le PSG préférera certainement un transfert sec pour faire rentrer de l'argent dans les caisses. Concernant Areola, son désir était au départ de signer dans un club de Londres, où il vient d'acheter une maison...