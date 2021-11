Rennes s'offre le derby et la deuxième place, Brest enfonce Bordeaux

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 15e journée

Intenable, le Stade Rennais s'offre le derby à Lorient 0-2 et une troisième victoire de rang. Avec deux buts en trois minutes de Laborde et Doku, les Rennais prennent la deuxième place à Nice avec 28 points. De son côté, Monaco a concédé son troisième nul de suite à Louis II face à Strasbourg. Les Monégasques restent 8e juste derrière les Alsaciens.

En bas de tableau, Brest s'offre Bordeaux en Gironde 1-2 et un quatrième succès de rang pour remonter 12e, Bordeaux est 17e. Enfin, Reims a battu sur le fil Clermont 1-0 et prend la 14e place. Clermont reste 18e et barragiste.

Bordeaux - Brest 1-2

Lorient - Rennes 0-2

Monaco - Strasbourg 1-1

Reims - Clermont 1-0