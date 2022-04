Rennes s’arrache et met la pression sur l’OM

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

30e journée de Ligue 1

Allianz Riviera

L'OGC Nice et le Stade Rennais font match nul 1-1

But pour l'OGC Nice : Delort (67e)

But pour le Stade Rennais : Terrier (78e)

Pas de vainqueur dans le choc des prétendants au podium. Ce samedi, l’OGC Nice et le Stade Rennais n’ont pas pu se départager (1-1). Il faut dire que les deux équipes ont mis du temps à vraiment entrer dans leur match. En première période, les hommes de Bruno Genesio enchaînaient les longues séquences de possession stériles. Seul le coup franc de Bourigeaud juste à côté de la lucarne inquiétait le gardien Benitez.

De l’autre côté, le Gym, principalement en contre, se procurait quelques situations à l’image de l’enroulé de Gouiri non cadré. Mais rien d’exceptionnel avant la pause. Heureusement que cette affiche séduisante tenait enfin ses promesses au retour des vestiaires. La partie s’emballait, notamment après le poteau touché par l’attaquant rennais Laborde ! Ce sont pourtant les Niçois qui étaient mieux entrés dans cette deuxième période. Et qui étaient récompensés par la tête de Delort (1-0, 67e) après un superbe centre d’Atal de l’extérieur du pied !

Terrier a eu la balle de match

De quoi réveiller une équipe bretonne jusqu’ici décevante. Il fallait tout de même un coup de pied arrêté, celui de Bourigeaud, pour permettre à Terrier (1-1, 78e) d’égaliser de la tête. Et de lancer une fin de match animée avec pas mal de situations chaudes en faveur des Rennais. Sans l’arrêt de Benitez, Terrier aurait pu offrir un précieux succès à Rennes, qui se contentera de ce nul suffisant pour prendre provisoirement la 2e place à l’Olympique de Marseille, à la différence de buts.