Reims ‍: Beaucoup de mensonges, Will Still prend la parole

Par Guillaume Conte

Will Still serait candidat au poste de manager de Sunderland, en D2 anglaise, avec effet immédiat. L'entraineur de Reims a tenu à calmer le jeu même si des sons de cloche diffèrent.

Entraineur très apprécié du Stade de Reims, Will Still est au coeur d’une polémique inattendue en Champagne. En effet, selon plusieurs médias des deux côtés de la Manche, l’entraineur belge était plus qu’à l’écoute d’une éventuelle offre de la part de Sunderland, qui évolue en D2 anglaise, et qui cherche un entraineur pour monter en Premier League. Les Black Cats auraient même été contactés directement par l’entourage de Will Still pour se voir signifier que le coach de Reims était bouillant à l’idée de rejoindre l’Angleterre. Une information qui a surpris au sein de la formation de Ligue 1, qui ne pensait pas avoir si peu de valeur aux yeux de son technicien nommé il y a un an, et qui a connu un franc succès depuis.

Des infos bidons, Will Still prévient

Mais cette semaine, Will Still est bien à l’entraiment avec le Stade de Reims, et il en a profité pour glisser un petit mot à la journaliste de France 3 Isabelle Griffon à la fin de la séance, histoire de faire comprendre qu’il ne fallait pas non plus aller trop loin. « Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit dans la presse », a confié le technicien belge, qui laisse entendre que tout ce qui est dit à son sujet n’est pas correct. En tout cas, le dossier semble proche de se refermer, volontaire ou pas pour Still, car Sunderland fait pour le moment confiance à son entraineur intérimaire, et n’a pas fait de l’entraineur de Reims sa propriété en cas de nouveau changement. L’une des raisons est notamment que la formation française n’est pas favorable à un départ de son technicien, qui n’est pas du tout prévu à court ou moyen terme.