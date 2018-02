PSG-OM : Pierre Ménès sait qui va gagner, ou perdre, le Classico

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Canal+ peut s'attendre à une très grosse audience dimanche soir avec la diffusion du match entre le PSG et l'OM, le scénario du match aller ayant forcément suscité un intérêt énorme pour ces retrouvailles. Evoquant dans son émission ce Paris-Marseille, Pierre Ménès estime qu'encore une fois les cartes seront dans les mains du Paris Saint-Germain face à son éternel rival marseillais.

Car sur le plan sportif, le consultant de Canal+ estime que c'est le PSG qui peut balayer son adversaire ou au contraire lui laisser une chance comme lors de la rencontre au Vélodrome. « Les chances de l’OM de gagner dimanche au Parc des Princes ? Je vais vous dire la même chose que ce que je dis avant chaque classico. C’est un match qui dépend plus du PSG que de l’OM. Cela va dépendre du niveau d’investissement, de concentration et de motivation des joueurs parisiens. C’est sûr que s’ils renouvellent leur triste prestation du match aller au Vélodrome, Marseille aura une chance de faire un coup. Si Paris est déjà projeté dans le match contre le Real Madrid et très motivé et très déterminé, Marseille perdra comme toutes les équipes qui se sont déplacées au Parc des Princes cette saison », explique Pierre Ménès, qui en résumé pense que le PSG a tout pour gagner ce Classico, et n'aura qu'à s'en prendre à lui même en cas de résultat négatif.