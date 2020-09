PSG-OM : 2800 billets en vente pour le Classique

Dans : Ligue 1.

Ce sera le premier gros match de la saison. Dimanche, le PSG recevra l’OM dans des conditions bien évidemment particulières.

Cette rencontre phare de Ligue 1 arrive bien tôt dans le calendrier, et promet d’être originale a bien des points de vue. Le PSG ne sera clairement pas dans sa meilleure forme ou au complet avec les cas de Covid-19 dans son effectif et le match de reprise qui a lieu ce jeudi soir face à Lens. En plus de cela, le Parc des Princes sonnera creux pour cette rencontre, puisque la dérogation demandée par le PSG pour accueillir 18.000 personnes n’a pas été approuvée par la Préfecture de Paris. Sans grande surprise puisqu'aucun club de Ligue 1 n'a pour le moment été entendue dans une requête de ce type.

Résultat, il n’y aura que 5000 spectateurs pour cette rencontre qui remplissait à ras-bord le Parc des Princes ces dernières années. Pour le grand public qui souhaite assister à cette rencontre, il n’y aura même que 2800 billets en vente. En effet, 800 places sont réservées aux sponsors, invités et VIP du PSG, tandis qu’il faut compter 1400 personnes accrédités, entre les journalistes, les photographes, les diffuseurs, les stadiers, les personnes en charge de l’accueil et de l’organisation et bien évidemment les délégations des deux clubs au grand complet. Résultat, cela fait 2800 places à prendre pour les chanceux qui parviendront à dégotter le sésame pour le Classique de dimanche soir, même s’il ne faudra bien évidemment pas s’attendre à une ambiance sulfureuse à l’occasion.