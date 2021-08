PSG-Lille à Tel-Aviv, le coup de gueule

Dans : Ligue 1.

La LPF a pris pour habitude d’organiser le Trophée des Champions à l’étranger ces dernières années.

Cela n’a pas toujours été possible pour des raisons sanitaires ces derniers temps. Mais les conditions ont permis la tenue de cette rencontre servant à déterminer le premier titre de la saison en Israël ce dimanche soir. Une affiche à Tel-Aviv qui dérange Benjamin André, le capitaine du LOSC. Ce n’est pas la situation dans le pays hébreu ni les conditions sanitaires qui sont plutôt correctes en Israël, mais simplement le fait de devoir se déplacer très loin pour disputer un match, arriver bien avant, et ce sous une énorme chaleur, qui déplait au milieu de terrain. Ce dernier aurait préféré disputer cette rencontre en France pour récompenser les supporters qui ont été longtemps privés de football.

« Je trouve que c’est un peu ridicule d’organiser ce match à Tel-Aviv, mais ce n’est que mon avis. Après, c’est une question de marketing, il faut promouvoir la Ligue 1 à l’étranger. C’est une fête qui récompense le champion de France et le vainqueur de la Coupe de France. Normalement, tu dois la partager avec tes supporters. On va déjà faire beaucoup de déplacements dans la saison. Là, il y a quatre heures et demie d’avion et on va rentrer à je ne sais pas quelle heure dans la nuit de dimanche à lundi. Mais bon, ce sont des choix que l’on subit », a souligné Benjamin André dans les colonnes de La Voix du Nord. Une remarque qui dénote bien que les joueurs sont de moins en moins silencieux devant les cadences infernales qu’ils subissent. Cette saison, une nouvelle compétition arrive au programme avec la Conférence League, et les rares dates gagnées par la suppression de la Coupe de la Ligue vont vite être remplacées par la nouvelle version de la Ligue des Champions, avec des matchs en plus. En attendant, le LOSC et le PSG s’affronteront en effet en Israël, même si c’est le lot des équipes qui ont été récompensées, puisque le Trophée des Champions a déjà eu lieu aux Etats-Unis, au Canada, au Gabon ou en Chine ces dernières années.