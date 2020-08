PSG : Leonardo mis sous pression, le Snake a frappé

Dans : Ligue 1.

Youri Djorkaeff n’épargne pas Leonardo après la défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions. Les choix du directeur sportif parisien se font ressentir. Le champion du monde 98 pousse son coup de gueule !

Après une saison achevée sur une mauvaise note, le PSG doit rebondir. Le finaliste de la dernière Ligue des Champions (défaite 1-0 contre le Bayern) doit profiter du mercato pour se renforcer, et s’affirmer un peu plus comme l’une des meilleures équipes européennes. L’ancien Parisien Youri Djorkaeff a abordé le sujet dans une interview pour France Football. Il en a profité pour pointer du doigt le directeur sportif parisien, qu’il juge comme le responsable de la défaite du club en finale de la C1. Il évoque des mauvais choix réalisés sur le mercato qui se payent sur le terrain.

« On voit bien que Marquinhos n’est pas à sa place. Ça dépanne, mais en finale, face à un tel adversaire, ça ne passe plus. Et il y a aussi la composition du banc. Le Bayern peut se permettre d’y laisser deux champions du monde ! Le rôle de Leonardo dans cette saison 2019/2020 ? C’est vrai qu’il n’y a pas eu de drames, de complots et d’affaires cette année. Leonardo y est sans doute pour quelque chose », déclare le champion du monde 98. Djorkaeff attend Leonardo au tournant sur la fin du mercato, et ce même s'il a fait ses preuves sur la bonne ambiance au sein de l'équipe et du club. En tout cas, le Snake veut voir Marquinhos dans la charnière centrale et pas ailleurs, pour laisser place à un milieu de terrain de métier, que le directeur sportif doit trouver.