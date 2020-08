PSG : Javier Pastore fait une étonnante révélation sur Al-Khelaïfi

Dans : Ligue 1.

L’histoire de Javier Pastore avec le PSG a duré sept ans. Elle aurait pu se prolonger mais l’intéressé a refusé les avances de son président Nasser Al-Khelaïfi.

Javier Pastore a quitté le Paris Saint-Germain il y a deux ans. Après sept saisons rythmées par des hauts et surtout des bas, le milieu de terrain offensif prenait son envol pour l’AS Rome. Le protagoniste est revenu sur ce départ de Paris dans les colonnes du quotidien L’Équipe. L’Argentin avait besoin de changement, de se retrouver sur le plan sportif. « Footballistiquement, je sentais que j’avais besoin de changer de club. Je ne me sentais plus aussi important, je savais que des joueurs meilleurs que moi étaient arrivés. Je ne me voyais pas attendre qu’un gars soit fatigué ou blessé pour pouvoir jouer », a-t-il admis.

Sa décision était prise. Et ce n’est pas la proposition surprenante de Nasser Al-Khelaïfi qui est venu changer les choses. En effet, Pastore a révélé que le président du club de la capitale voulait le voir rester. « D’un autre côté, j’aurais adoré rester. Le président m’avait proposé trois ou quatre ans de plus et ça m’a tenté. Paris est une ville à part pour moi, je m’y suis marié, mes enfants y ont grandi, j’y ai connu les moments les plus heureux de ma vie. » Désormais, El Flaco est loin des bords de Seine. Il reste malgré tout un grand supporter parisien et affiche « beaucoup de sérénité pour cette finale » de Ligue des Champions face au Bayern Munich.