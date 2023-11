Pas d’incendie à Toulouse, le match reprend

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le match entre Toulouse et Le Havre a été interrompu pour une raison inquiétante ce dimanche après-midi. En effet, les supporters toulousains ayant craqué de nombreux fumigènes pour fêter leur anniversaire, cela a eu le don de déclencher une alarme incendie assez impressionnante. L’évacuation du stade a été demandée immédiatement, et les premiers spectateurs ont quitté le Stadium. Avant de revenir sur leurs pas quelques minutes plus tard. Il a été rapidement confirmé que c’était bien la fumée des fumigènes qui avait déclenché cette alarme et qu’aucun danger réel n’était donc présent. Après quelques minutes d’interruption, le jeu a repris et les rares spectateurs qui étaient partis avaient repris leur place.