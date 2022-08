OM - Reims : Quelle heure et quelle chaîne pour suivre le match ?

Dans : Ligue 1.

Par Marc Verti

L'Olympique de Marseille fait son retour en Ligue 1. Pour leur premier match de la saisons, les joueurs d'Igor Tudor devront affronter le Stade de Reims, et cela avec Dimitri Payet sur le banc.

L'attente a été longue pour tous les supporters de l'OM, mais ils vont pouvoir faire leur retour au Vélodrome. Après un été mouvementé suite à des départs, des arrivées lors du mercato et une mésentente entre Igor Tudor et ses joueurs, l'OM va devoir se mettre au travail. C'est face au Stade de Reims que la rentrée se fera. Pour suivre cette rencontre de Ligue 1, il faudra aller sur Amazon Prime et le coup d'envoi sera donné à 20h45 par Jérôme Brisard, un arbitre qui réussit plutôt bien aux Marseillais.

L'OM déjà favori ?

Face à Reims, l'OM sera donc arbitré par Jérôme Brisard qui lui, sera suppléé par ses assistants Alexis Auger, Alexandre Viala et Azzedine Souifi. Alors que Jérémie Pignard et Wilfried seront à l'assistance vidéo. C'est un détail qui doit compter dans la tête des joueurs de l'OM puisque Jérôme Brisard a arbitré 15 rencontres de Marseille pour un bilan très satisfaisant de 10 victoires, 4 matchs nuls et une seule défaite. Reims est prévenu, il faudra créer un véritable exploit pour renverser l'OM au Vélodrome samedi.

Compo de l'OM

Blanco, Mbemba, Gigot, Balerdi, Clauss, Rongier, Guendouzi, Tavares, Ünder, Gerson, Milik

Compo du Stade de Reims

Pentz, Gravillon, Faes, Abdelhamid, Agbadou, Munetsi, Matusiwa, Locko - Zeneli - Van Bergen, Touré