OM-PSG ‍: Une opération coup de poing au moment crucial, DAZN applaudit

Par Guillaume Conte

Dans la lutte en France contre le piratage, le match entre l'OM et le PSG a permis de réaliser une opération spectaculaire.

Choc historique du championnat de France, le match entre l’OM et le PSG était très attendu. Le but était de savoir si les Marseillais régénérés cet été allaient pouvoir tenir tête à des Parisiens qui venaient au Vélodrome sans Kylian Mbappé pour la première depuis des années. Le suspense n’a pas été forcément au rendez-vous, avec un match plié très rapidement, sur le terrain comme aussi numériquement avec l’expulsion rapide d’Amine Harit.

Ecran noir au moment du coup d'envoi

Il n’empêche que cela reste une rencontre qui est très suivie et représente souvent les meilleures audiences pour les diffuseurs. C’est pour cela que DAZN avait mis le paquet avec une large couverture pour être à la hauteur de l’évènement. L’idée de la plateforme britannique était de mettre en avant sa capacité à gérer les gros matchs, et sa force de frappe aussi en étant le principal diffuseur de la Ligue 1 depuis le début de la saison. Mais depuis la reprise également, l’autre force vive dénoncée est le piratage. Il était déjà présent, mais il s’est accentué devant le ras-le-bol de certains de devoir payer toujours plus pour suivre les matchs de notre championnat.

Si le piratage s’est intensifié, la lutte contre celui-ci franchit aussi chaque jour un nouveau cap. Ainsi, de nombreux services de streaming avaient été repérés, signalés puis répertoriés par l’ARCOM les jours avant le Classique entre l’OM et le PSG. Et à quelques minutes du coup d’envoi, 268 services de streaming ou d’IPTV ont ainsi été bloqués par les opérateurs pour frapper fort, et au moment décisif. « Si on bloque trop tôt, cela aurait permis le renouvellement des noms de domaine. Si proche du coup d’envoi, ils n’ont pas le temps de se retourner », a confié un membre de l’ARCOM au site spécialisé Univers Freebox. Un coup de filet spectaculaire, car il faut que ces bloquages soient motivés sur le plan juridique, avec le travail administratif inhérent à cette procédure.

Une opération considérée donc comme réussie même si cela reste toujours difficile de trouver la parade sur le long terme. Néanmoins, DAZN peut se féliciter de constater que les efforts des instances françaises sont réels et tenter de perturber la quiétude des fournisseurs de contenus illégaux de ces dernières années.