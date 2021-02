L1 : Le PSG enfonce l'OM, Payet voit rouge

Dans : Ligue 1.

24e journée de Ligue 1 :

Orange Vélodrome.

Olympique de Marseille - Paris Saint-Germain : 0 à 2.

Buts : Mbappé (9e), Icardi (24e) pour le PSG.

Expulsion : Payet (90e) pour l'OM.

Lors du 100e Classique de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain est tranquillement venu à bout de l’Olympique de Marseille (2-0).

Suite aux victoires du LOSC et de l’OL un peu plus tôt dans le week-end, le club de la capitale n’avait pas le droit à l’erreur ce dimanche soir. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG se lançait parfaitement dans ce choc du championnat de France. Vu qu’avant le quart d’heure de jeu, Mbappé ouvrait la marque ! Sur une contre-attaque très rapide lancée par Verratti et prolongée par une passe en profondeur de Di Maria, le champion du monde trompait Mandanda (0-1 à la 9e). Après cette ouverture du score, Paris perdait Di Maria sur blessure (10e). Une sortie qui ne bouleversait pas le PSG, puisqu’Icardi doublait la mise… du dos sur un centre de Florenzi (0-2 à la 24e).

En deuxième période, les deux équipes avaient l’occasion d'alourdir le tableau d'affichage. Mais en vain, vu que le premier fait marquant de ce second acte était la blessure d’Alvaro Gonzalez sur un duel avec Neymar pour leurs fameuses retrouvailles (77e). Et en toute fin de rencontre, Payet écopait d'un carton rouge pour un coup de pied sur la hanche de Verratti (90e).

Avec cette deuxième victoire de la semaine, l’équipe de Mauricio Pochettino recolle à trois unités de Lille et à une longueur de Lyon dans la course au titre de champion. Une lutte qui ne concerne plus Marseille depuis longtemps… Neuvième de L1, l’OM se retrouve même à cinq unités du Top 5, après cette très mauvaise série de six matchs de suite sans la moindre victoire en championnat.