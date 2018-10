OM-PSG : Le Vélodrome, c'est le dopage légal de l'OM selon Sauzée

Dans : Ligue 1, OM, PSG.

Avant le Classique de dimanche soir entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, Franck Sauzée avoue que le club phocéen a sa chance, surtout au Vélodrome.

Le Classique de la Ligue 1, Franck Sauzée le connaît parfaitement. Il a d'abord joué ce grand match sur le terrain et sous le maillot de l'OM dans les années 1990, puis il a commenté plusieurs chocs du championnat de France sur l'antenne de Canal+. Mais ce dimanche, l'homme de 52 ans regardera le duel des meilleurs ennemis en tant que spectateur puisque Stéphane Guy et Habib Beye, un ancien Marseillais comme lui, seront aux manettes sur la chaîne cryptée. Malgré tout, l’ancien milieu de terrain garde un avis bien clair sur cette rencontre.

« C’est un match de coupe en fait maintenant. L’an dernier, les Parisiens ont été accrochés au Vélodrome, ils auraient même pu perdre. Marseille doit se servir de ça, même si Paris est au-dessus. Sur 10 matchs, on sait qu’ils vont en perdre un et faire deux nuls. Mais à Marseille, tout peut se passer. Il peut y avoir de la folie, le public est sensationnel et il vous porte », a expliqué, sur Le Dauphiné, le consultant, qui semble donc prêt à mettre une pièce sur un premier faux-pas du PSG à Marseille cette saison, vu que le club de la capitale a gagné ses dix premiers matchs de L1.