OM-OL un avant goût des JO, la France a un effrayant talent

A moins d’un an des Jeux Olympiques de Paris 2024, les incidents survenus avant le gros choc de la 10e journée de Ligue 1 entre l’OL et l’OM ne rassurent pas sur la sécurisation des grands évènements sportifs en France.

Un bus pris pour cible, un entraîneur en sang et un sommet de la Ligue 1 reporté à une date ultérieure, privant 65.000 spectateurs d’une fête du football. Le récit de la soirée de dimanche est édifiant et le président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria, était le premier à le regretter après l’annonce officielle du report du match. Les incidents ont malheureusement tendance à se multiplier en France, mais jamais un acteur du jeu avait été aussi grièvement blessé. Le constat sur la sécurisation des grands évènements sportifs en France est alarmant alors que Paris va accueillir les Jeux Olympiques l’été prochain.

Sur l’antenne de RMC, Jean-Michel Larqué a livré un véritable cri du cœur et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien joueur de Saint-Etienne et de l’Equipe de France est terrorisé par la tournure des évènements. « On est incapables dans notre chère France d'assurer la sécurité d'un car. Et dans un an, il va y avoir des Jeux olympiques dont la cérémonie d'ouverture va se dérouler sur 12 kilomètres. Moi j'ai peur » a livré Jean-Michel Larqué dans l’After Foot avant de poursuivre.

Jean-Michel Larqué « désespéré » et inquiet avant les JO

« Je suis désespéré, je ne comprends plus ce pays. Que ce soit un pavé, une canette de bière ou les deux à la fois, ou l'un après l'autre, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que la sécurité de personne n'est assurée aujourd'hui, pas même d'un car. Je ne parle même pas d'un convoi, je parle d'un car. On n'est pas capable de le faire. Et dans le même temps on nous dit qu'il faut que les supporters puissent se déplacer. Mais on se moque du monde » regrette l’ancienne légende de l’ASSE, terrorisé par les incidents de plus en plus nombreux en France, en marge des évènements sportifs ou dans la société en général. L’attaque du bus de l’OL avant la rencontre contre l’OM a sérieusement de quoi inquiéter les autorités, qui devront se montrer bien plus sévères et attentives lors des Jeux Olympiques afin d’éviter les débordements et d’éventuels incidents.