OM-OL ‍: La France ouvre la chasse aux « ‍voyous ‍»

Ces derniers jours, le football fait malheureusement l’actualité pour de mauvaises raisons après l’attaque du bus des joueurs de l’OL à Marseille ainsi que les insultes racistes entendus dans le parcage des supporters lyonnais.

Dimanche soir, 67.000 spectateurs attendaient avec impatience le choc de la 10e journée de Ligue 1 entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais à l’Orange Vélodrome. Le match n’a finalement pas pu se tenir après l’attaque du bus lyonnais à quelques rues du stade. Ciblé par les projectiles, le bus de l’OL a vu certaines de ses vitres exploser et cela n’a pas été sans conséquence pour l’entraîneur italien Fabio Grosso, grièvement touché au visage. La rencontre a été reportée à une date ultérieure et pourrait se jouer début décembre dans des conditions encore à définir. Présent lors de la cérémonie du Ballon d’Or à Paris lundi soir, le président de la Fédération française de Football, Philippe Diallo, a réagi à ses incidents.

Et pour le patron du football tricolore, il est clair que les voyous qui salissent l’image du football avec de tels actes doivent être très durement punis. « C'est un scandale, une honte et une image déplorable de voyous. Ce que je veux dire, c’est qu’on ne laissera pas faire. Je ne veux pas que le football soit la proie de ces voyous qui ternissent notre image. On va tout mettre en œuvre avec les pouvoirs publics pour éradiquer ce phénomène qui fait honte à notre pays » a pesté le successeur de Noël Le Graët à la tête de la Fédération française de Football. Didier Deschamps était également présent pour l’occasion et l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille s’est lui aussi indigné, avec une pensée pour Fabio Grosso.

« C'est horrible de voir de telles images. On n'a pas envie de les revoir. Malheureusement c'est arrivé. J'ai une grosse pensée pour Fabio (Grosso) et son adjoint qui ont été blessés. On va parler du foot à travers ça. Avoir le maximum de sécurité ce n'est pas évident et quand cela arrive à Marseille ou ailleurs, cela nuit à l'image du football » a réagi Didier Deschamps. Le football français dans sa globalité s’est indigné de ces incidents, il s’agit maintenant de savoir comment tout ce beau monde va s’y prendre pour faire en sorte que de tels incidents n’éclatent plus en marge des matchs de Ligue 1 y compris les plus électriques comme c’est le cas avec OM-OL. Car si d’aventure, le match est à rejouer avec du public début décembre, il ne sera pas tolérable que de nouveaux incidents éclatent.