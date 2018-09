OM : Dugarry est vacciné, il ne s'enflamme plus pour Marseille

Dans : Ligue 1, OL, OM, Monaco.

Vainqueur de Guingamp dimanche soir, Marseille a respectivement pris trois et cinq points d’avance sur Lyon et Monaco.

Un écart évidemment loin d’être insurmontable pour les deux poursuivants de l’OM, mais qui prouve que c’est l’équipe de Rudi Garcia qui est la mieux en place en ce début de saison. De là à en faire un grand favori pour la place derrière le PSG en fin de saison ? Selon Christophe Dugarry, s’il n’y a bien sûr rien de définitif, Marseille affiche des certitudes qui peuvent assurément lui permettre de décrocher une deuxième place en mai prochain.

« Rudi Garcia arrive à faire progresser ses joueurs. Même un joueur comme Mitroglou par exemple. Contre Guingamp dimanche, il manque encore l’immanquable. Mais à l’arrivée, il fait son match, il met un but et surtout il est cohérent. Les joueurs progressent et adhèrent. Certains comme Payet ou Thauvin, même quand ils sont moins bien, te sortent des gestes magiques. Bref, l’OM a des certitudes que les autres équipes n’ont pas. Aujourd’hui, c’est les mieux armés pour la deuxième place, même si ce n’est pas les cinq premières journées qui te dictent toute la saison. Malgré tout, je suis beaucoup moins inquiet pour Marseille que pour Lyon et Monaco » a lâché sur RMC l’animateur de Team Duga. Une prudence dans le pronostic qui peut s'expliquer, puisque le champion du monde 1998 s'était longuement vu rappeler qu'en début de saison dernière, il avait annoncé que le seul vrai projet sérieux en Ligue 1, était celui de Lille...