La place pourrie en L1, Brest dit non merci

Dans : Brest.

Par Eric Bethsy

Pour la première fois de son histoire, le Stade Brestois jouera une compétition européenne la saison prochaine. Le club breton veut maintenant rester sur le podium et ainsi éviter cette quatrième place de Ligue 1 synonyme de marathon et de possible échec cet été.

Il y a encore quelques semaines, lorsqu’on les interrogeait sur leurs objectifs, Eric Roy et ses hommes continuaient à parler de maintien en Ligue 1. Depuis, Brest a évidemment assuré sa survie dans l’élite. Mieux, les Brestois sont certains de terminer dans le top 6, et donc de disputer une Coupe d’Europe pour la première fois de leur histoire. Reste à savoir laquelle. Dans l’idéal, l’actuel troisième du championnat aimerait jouer la Ligue des Champions. Et si possible sans passer par la quatrième place trop périlleuse aux yeux de l’entraîneur du SB29.

Brest veut éviter la 4e place

« Elle te donne, à mon sens et dans l’histoire des clubs français qui ont joué des barrages, très peu de chances d’arriver dans le tableau final de la Ligue des Champions, a estimé Eric Roy en conférence de presse. Tu as deux tours préliminaires à passer avec de suite de belles équipes. Quand c’est Monaco, ils n’y arrivent pas ; quand c’est Marseille, pareil. Pour Brest, qui normalement a une équipe moins forte sur le papier, tu te dis que le challenge est encore plus compliqué. »

Au-delà de la qualité des adversaires potentiels, la difficulté concerne la gestion d’un début de saison surchargé. « Ça bouleverse la préparation, a expliqué le coach brestois. Tu démarres avant le début du championnat, puis ça s’entremêle si tu passes. Ça te fait déjà un marathon d’entrée alors qu’on sait tous que les équipes après six ou sept semaines de prépa ne sont pas encore au top physiquement. Ça complique tout. » Mieux vaut faire le plein de points face à Reims et à Toulouse lors des deux dernières journées de Ligue 1.