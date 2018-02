OL : Il adore voir Lyon perdre et ne s'en cache pas

Dans : Ligue 1, OL, OM, Monaco.

Transféré à Manchester City cet été, Benjamin Mendy est toujours un observateur très attentif au championnat de France de Ligue 1.

Ancien joueur de l’AS Monaco et de l’Olympique de Marseille, l’international français souhaite forcément voir ses deux anciennes équipes sur le podium en fin de saison, au détriment de l’Olympique Lyonnais. Et après la défaite de l’OL face au Stade Rennais dimanche soir au Groupama Stadium, Benjamin Mendy n’a pas caché son bonheur en tweetant, comme il en l’habitude, « et merci hein ».

Dans la foulée, l’ex-défenseur phocéen a carrément clamé son amour pour l’OM en s’adressant à Valère Germain, qui lui avait répondu quelques minutes auparavant. « A vous de faire le taff, forza OM » a lâché Benjamin Mendy, qui ne va pas se faire des amis du côté de la capitale des Gaules. Cela ne devrait pas l’empêcher de dormir…

Et merci heinnn — Benjamin Mendy (@benmendy23) 11 février 2018