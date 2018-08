Nîmes-OM : Penalty oublié sur Germain, l'arbitrage vidéo prend cher

Dans : Ligue 1, Nîmes, OM.

Mené 0-1 à la mi-temps lors de sa deuxième journée de Ligue 1 à Nîmes, l'Olympique de Marseille aurait dû bénéficier d'un penalty. À la 36e minute, sur un coup-franc tiré par Payet depuis le côté droit, Germain a effectivement été stoppé par un gros tirage de maillot d'un défenseur adverse, qui a ensuite gagné le duel aérien, dans la surface nîmoise. Malgré la chute de l'attaquant marseillais, l'arbitre n'a pas bronché, et la VAR non plus. Ce que Twitter ne comprend pas...

PTDR. Ça va être un vrai sketch la VAR cette saison 😭😭😭 #NOOM pic.twitter.com/TOyJnAcwqJ — Clovis ⭐️⭐️ (@Sivolc) 19 août 2018

Je comprends vraiment pas à quoi sert la VAR quand je regarde les résumés et matchs du week end🤷🏼‍♂️🤷🏼‍♂️ — Lucas Deaux (@LucasDeaux) 19 août 2018

Donc là, les scentifiques du foot. Pourquoi est-ce qu'un tirage de maillot en pleine surface sur #Germain ne mérite pas un pénalty ? #NOOM — Bertrand Latour (@LatourBertrand) 19 août 2018

Quelqu'un peut m'expliquer comment la VAR ne signale pas le pénalty là ?#NOOM pic.twitter.com/HWir2n4ZJ1 — Smaïl Bouabdellah (@SmaBouabdellah) 19 août 2018

Les mecs dans le car pour la VAR, ils regardent Capital ... 🤔 — Manu ⭐️⭐️ (@ManuLonjon) 19 août 2018