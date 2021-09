Nice - Monaco, un joli match nul

Dans : Ligue 1.

Par Baptiste Mulatier

6e journée de Ligue 1

OGC Nice - AS Monaco : 2-2

Buts pour Nice : Delort (52e) et Boudaoui (74e)

Buts pour Monaco : Golovin (39e) et Ben Yedder (76e)

Il ne manquait que des supporters à ce bon derby entre l'OGC Nice et l'AS Monaco, qui se quittent sur un score de parité (2-2).

Les hommes de Niko Kovac réalisaient une très bonne première mi-temps, concrétisée par un but d'Aleksandr Golovin (39e). L'OGC Nice revenait de la pause avec de toutes autres intentions. Sur une belle tête, Andy Delort inscrivait son premier but avec ses nouvelles couleurs (52e), avant que Hicham Boudaoui ne permette à son équipe de prendre les devants (73e). Quelques instants plus tard, Wissam Ben Yedder égalisait déjà en faisant trembler les filets pour la première fois cette saison en Ligue 1, sur pénalty (77e). Un exercice dans lequel échoue Amine Gouiri quelques minutes plus tard, alors qu'il pouvait offrir les trois points à son équipe.

L'OGC Nice monte à la quatrième place avec 10 points en attendant les autres matchs du jour. Le bilan de l'AS Monaco reste inquiétant avec 5 petits points en six matchs.