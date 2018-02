Neymar à la baguette, le PSG valide sa répétition

Dans : Ligue 1, TFC, PSG.

Grâce à un but de Neymar en deuxième période, le Paris Saint-Germain est venu à bout de Toulouse (0-1) ce samedi au Stadium lors de la 25e journée de Ligue 1. Le club de la capitale peut désormais se concentrer sur le choc face au Real Madrid en Ligue des Champions.

Non, Toulouse n’a pas servi de sparring-partner au Paris Saint-Germain. Accrocheurs, les Toulousains ont longtemps résisté au leader du championnat. Enfin, c’est surtout Lafont qui neutralisait les hommes d’Emery. En feu, le gardien du Téfécé déviait la tentative de Kimpembe à bout portant dès l’entame de match ! Avant de se détendre sur la frappe du gauche de Mbappé qui se dirigeait vers le petit filet.

Puis c’est Neymar quo obligeait le jeune portier à sortir un nouvel arrêt réflexe. Et juste avant la pause, Lafont déviait sur la barre un corner rentrant de Di Maria ! Tout cela en 45 minutes, pendant que Toulouse et son attaquant Sanogo sollicitaient timidement Areola, après un bon débordement de Gradel, le cauchemar de Dani Alves ce samedi… Pas de quoi dégoûter les Parisiens qui enchaînaient les offensives sur le but toulousain en deuxième période. Y compris sur coup-franc, lorsque le ballon de Neymar passait juste à côté !

Neymar libère le PSG

Mais ce n’était que partie remise pour le Brésilien. Suite à une magnifique transversale de Di Maria, l’ancien Barcelonais, en glissant, voyait sa frappe, contrée par Diop, tromper enfin Lafont (0-1, 68e) ! Autant dire que Neymar a été chanceux, même si ses deux tentatives suivantes atterrissaient sur le poteau puis sur la barre. Qu’importe, Paris a assuré l’essentiel et peut se focaliser sur son rendez-vous à Santiago Bernabeu mercredi.