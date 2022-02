Nantes - PSG : A quelle heure et sur quelle chaîne ?

Quatre jours après sa belle victoire contre le Real Madrid en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain retrouvera son train-train en L1 face au FC Nantes.

Le club de la capitale française va devoir redescendre de son petit nuage. Car après avoir remporté un match sous pression au Parc des Princes contre le Real, le PSG va jouer une partie sans importance ou presque à Nantes. Même si le Stade de La Beaujoire sera à guichets fermés pour ce rendez-vous important de la 25e journée de L1, la bande à Mauricio Pochettino devrait perdre en motivation par rapport à mardi dernier. En tout cas, ce match se jouera ce samedi 19 février à 21 heures. Mikaël Lesage sera l’arbitre.

Cette affiche entre deux clubs historiques du championnat de France sera diffusée sur les antennes de Canal Plus, vu que cette rencontre du samedi soir sera à suivre en exclusivité sur Canal+ Décalé.

Plutôt en bonne forme en ce moment, avec une qualification pour les demi-finales de la Coupe de France et une victoire contre Reims en L1 la semaine passée, Nantes veut essayer de jouer les places européennes en fin de saison. Pour continuer à rêver plus grand, le groupe d’Antoine Kombouaré devra faire un exploit face au PSG devant son public. Mais pour ce choc, le coach nantais sera privé de Fabio, Coulibaly ou Moutoussamy, tous blessés…

La compo probable de Nantes : Lafont - Castelletto, Pallois, Appiah - Corchia, Girotto, Chirivella, Merlin - Blas, Kolo Muani, Moses Simon.

Pour ce match contre Nantes, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe au complet ou presque. Puisque seul Sergio Ramos est annoncé forfait. Victime d’une déchirure au mollet fin janvier, le défenseur central espagnol est toujours à l'infirmerie. Pour le reste, Neymar pourrait connaître sa première titularisation de l’année 2022, après son retour face au Real cette semaine, et plusieurs cadres de l’effectif du PSG pourraient tourner pour ce match de L1.

🚨 Sergio Ramos est forfait pour le déplacement à Nantes demain.



Il n’est pas non plus certain d’affronter Saint-Etienne la semaine suivante.



(Le Parisien) https://t.co/vBZPHyjbI2 pic.twitter.com/hCqMHJSLru