Montpellier bloque Nice et ouvre la voie au PSG

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 12e journée

Stade de la Mosson

Montpellier-Nice 0-0

Nice n'a pas encaissé de but une fois encore mais n'en a pas mis non plus à Montpellier (0-0). Les Héraultais, qui ont frappé deux fois sur le poteau, ont bien gêné le leader niçois et offrent la possibilité au PSG de prendre la tête samedi.

Le solide bloc niçois, quasiment imprenable derrière, a logiquement renversé le PSG, Monaco et l'OM notamment. C'est dire si la tâche de Montpellier était difficile sur le papier. Pourtant, les Héraultais ne semblaient pas craindre le leader du championnat. Nice était muselé devant et subissait surtout derrière avec la puissance d'Akor Adams. Le Nigérian transperçait plusieurs fois le bloc niçois et venait même trouver le poteau de Bulka (32e) d'une frappe croisée. Son compatriote le Niçois Moffi lui répondait en obligeant Sacko à sauver sa frappe devant la ligne de but de Lecomte.

Après le repos, Montpellier continuait de gêner une équipe de Nice imprécise. Pire, Akor Adams trouvait le poteau niçois pour la seconde fois d'une belle tête (58e). Dans la minute suivante, Al Tamari se présentait devant Bulka mais il oubliait le ballon en route. L'entrée de Laborde dynamisait beaucoup l'attaque niçoise. L'ancien attaquant montpelliérain s'infiltrait souvent dans le dos de la défense du MHSC. Il était même proche du but, sa frappe de loin échouant au ras du poteau de Lecomte (71e). Nice dominait clairement la fin de match, faisant souffrir la défense de Montpellier. Néanmoins, les hommes de Der Zakarian tenaient bon et arrachaient le nul 0-0. Nice reste leader de Ligue 1 avec 26 points mais voit sa première place menacée par le PSG (24 points) qui va à Reims samedi.