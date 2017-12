Monaco explose des Verts en plein naufrage

Dans : Ligue 1, ASSE, Monaco.

Stade déserté, scénario catastrophe, but et expulsion contestables, la soirée a tourné au cauchemar pour Saint-Etienne, qui s’est incliné 0-4 face à Monaco et fait plus que s’enfoncer dans la crise.

Avec déjà de nombreux absents et un moral dans les chaussettes, les joueurs stéphanois ne pouvaient pas compter sur l’appui de leur public, entre un huis-clos partiel et une désertion des autres tribunes. Monaco se sentait comme chez lui avec cette ambiance confidentielle, et ne tardait pas à ouvrir le score avec Sidibé, qui suivait d’une belle frappe un ballon repoussé (0-1, 3e). La défense stéphanoise abandonnait Ruffier, en laissant notamment Lemar s’approcher tranquillement pour un tir croisé victorieux (0-2, 32e).

Dans ce match à sens unique, une action allait symboliser cette période noire. Sur un tir dévié par Falcao, Fabinho reprenait seul devant le but, dans une position très douteuse (0-3, 54e). Ruffier n’en pouvait plus, et courait vers l’arbitre assistant pour lui dire sa façon de penser et récolter un rouge de l’impitoyable M. Delerue. Dès lors, le match perdait son faible intérêt, et Keita faisait gonfler le score (0-4, 61e) pour ce revers retentissant. Monaco en profite pour prendre la deuxième place et s’offrir une jolie différence de buts, tandis que les mots manquent pour décrire la situation désastreuse des Verts.