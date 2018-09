En promenade à Nice, le PSG égale un gros record

Dans : Ligue 1, OGCN, PSG.

Allianz Riviera

OGC Nice - Paris SG : 0-3

Buts pour le PSG : Neymar (22e, 90e+2), Nkunku (46e)

Expulsion : Cyprien (59e)

Sérieux et appliqué, le Paris Saint-Germain a facilement dominé l’OGC Nice (0-3) ce samedi à l’Allianz Riviera. Le club de la capitale poursuit son sans-faute en Ligue 1 et égale un beau record.

Depuis l’Olympique Lillois en 1936-1937, aucune équipe de première division française n’était parvenue à entamer sa saison avec 8 victoires consécutives. C’est désormais chose faite avec le Paris Saint-Germain ! Difficile de dire si ce record les a motivés. En tout cas, les Parisiens ont livré une belle prestation face à une équipe de Nice joueuse. Cela donnait une entame de match rythmée avec des occasions des deux côtés. Enfin, surtout en faveur du PSG.

Après un arrêt de Benitez sur la frappe de Mbappé, Di Maria trouvait le poteau extérieur du gardien argentin ! Alors que Marquinhos ratait sa tête juste devant la cage. On la sentait venir, l’ouverture du score signée Neymar (0-1, 22e) d’une belle frappe enroulée ! Et le Brésilien pensait réaliser le doublé sur un caviar de Mbappé, avant l’annulation du but par la VAR pour un hors-jeu du passeur.

Nice réduit à 10, le PSG se balade

Ce n’était pas un problème pour le leader de Ligue 1. Dès le retour des vestiaires, Nkunku (0-2, 46e) creusait l’écart après un bon travail de Mbappé, en forme pour son retour de suspension. De son côté, le coach Vieira, qui venait de faire entrer Balotelli, était déjà dépité. Et on le comprenait tant le PSG maîtrisait la deuxième période, toujours avec un gros pressing à la perte de balle.

Le match baissait donc en intensité, surtout après l’expulsion de Cyprien (59e), coupable d’un coup de coude sur Neymar qui lui valait un deuxième carton jaune. On pouvait craindre une valise pour le Gym. Mais heureusement pour les Aiglons, les Parisiens ne concrétisaient qu’une seule de leurs nombreuses occasions grâce à Neymar (0-3, 90e+2), encore servi par Mbappé. Score final 0-3, le PSG met provisoirement ses poursuivants à 9 points.