Monaco enchaîne, Rennes regarde vers le bas

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

15e journée de Ligue 1

Roazhon Park

Le Stade Rennais s'incline face à l'AS Monaco 1-2

But pour le Stade Rennais : Bourigeaud (90e, sp)

Buts pour l'AS Monaco : Vanderson (51e), Fofana (85e)

Exclusion : Vanderson (75e) pour Monaco

Succès important pour l’AS Monaco. Ce samedi, les Monégasques sont sortis vainqueurs du choc à Rennes (1-2) malgré une entame assez difficile. Ce sont d’abord les Rouge et Noir qui se montraient les plus entreprenants dans le jeu, à l’image de la tête du Belge Theate non cadrée. C’était bien l’une des rares occasions franches de cette première période durant laquelle les visiteurs rééquilibraient les débats.

On peut même dire que Monaco dominait, avant de concrétiser cette supériorité au retour des vestiaires grâce à Vanderson (0-1, 51e). Un avantage mérité face à des Rennais quasiment inoffensifs. Il fallait attendre l’exclusion du Monégasque Vanderson (75e) pour voir l’équipe bretonne enfin réagir. L’ASM commençait à souffrir à 10 contre 11. Le moment choisi par son capitaine Fofana (0-2, 85e) pour faire le break en solo… sans pour autant tuer le suspense.

Fofana pensait tuer le match mais...

Et pour cause, l’international tricolore concédait un penalty réussi par Bourigeaud (1-2, 90e) avant le temps additionnel. Rennes jetait donc ses dernières forces dans la bataille mais la belle frappe de Nagida était détournée par un arrêt magnifique de Köhn ! Le gardien monégasque préservait un succès plutôt logique pour l’ASM, provisoirement deuxième de Ligue 1 alors que le SRFC reste coincé en deuxième partie de tableau.