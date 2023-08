Metz - OM ‍: Sur quelle chaine voir le match ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le championnat reprend ses droits ce week-end avec la deuxième journée de Ligue 1. Le match d’ouverture verra l’OM se rendre à Metz. Une rencontre qui sera forcément très suivie, afin de savoir si les joueurs marseillais peuvent se remettre de la déconvenue européenne subie dans la semaine.

Metz-OM, c'est sur Amazon Prime

Ce match aura donc lieu ce vendredi 18 août à 21h00. Il sera, comme à chaque fois pour les affiches du vendredi soir, diffusé sur la chaîne Amazon Prime Vidéo. Une chaine disponible via la plateforme du géant américain, avec la nécessité d’avoir le Pass Ligue 1 pour y accéder. La prise d’antenne se fera quelques minutes avant le coup d’envoi, histoire d’être certain de ne rien manquer de la préparation et de l’annonce de la composition des équipes.

💥 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗗𝗔𝗬 #FCMOM 💥



Nos 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗲𝗻𝘀 se rendent en Moselle pour affronter le FC Metz lors ce 1️⃣er déplacement de la saison ! ⚡️



🕦 Coup d’envoi 21h au stade Saint-Symphorien 🔥 pic.twitter.com/cK1P1dpeHD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 18, 2023

Cette rencontre sera commentée par Smail Boubdellah, accompagné de Benoit Cheyrou, l’ancien joueur de l’OM. Au bord du terrain, on retrouvera David Aiello tandis que la soirée sera présentée par l’inévitable Thibault LeRol avec Ludovic Obraniak.