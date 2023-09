Mendy, Ben Yedder, Le Graët et Rubiales, le Collectif2Lorient les affiche

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Le match entre Lorient et Monaco, ce dimanche au Moustoir, fait clairement grincer des dents une partie des supporters du club breton en raison des affaires qui se multiplient dans le football.

Juste avant le match de Lorient contre Monaco, ce dimanche à 13h00, il y a eu deux sons de cloche bien différent dans la cité du Morbihan. Du côté sportif, l’entraineur Régis Le Bris s’est félicité du retour au premier plan de Benjamin Mendy, soulignant ses progrès physiques et sa capacité à revenir à un niveau lui permettant d’être dans le groupe pour le match face au leader de la Ligue 1. En revanche, il est encore trop tôt pour qu’il soit titulaire, a déjà prévenu le coach des Merlus. Et dans le même temps, en ville, des campagnes d’affichage des supporters de Lorient désapprouvent clairement ce choix de faire signer Benjamin Mendy, et d’être sur le point de l’utiliser en compétition, malgré le fait qu’il ait été innocenté des accusions de viol et d’agression sexuelle en Angleterre.

Le Graët et Rubiales aussi visés

À Lorient, Mendy, Le Graët et Ben Yedder visés par une action contre les violences sexuelles dans le foot

➡️ https://t.co/xkkbdD4M1d pic.twitter.com/3dHCfzsV8z — Le Télégramme (@LeTelegramme) September 15, 2023

Des affichages contre Benjamin Mendy et Wissam Ben Yedder ont ainsi fleuri dans la ville bretonne, prenant clairement le parti des victimes dans ces deux affaires bien distinctes, même si les clubs des deux joueurs s’affronteront ce dimanche. « Carton rouge pour Ben Yedder », « Victimes, on vous croit », « 8 plaintes contre Mendy », « Supporters pour la justice » étaient notamment écrit sur les murs de la ville à l’approche du match de ce week-end. Les messages s’en prenaient également à Noël Le Graët et Luis Rubiales, qui sont ou ont été accusés de dérapages ou violences sexuelles dans le cadre de leur fonction au sein de la fédération de leur pays. Des affichages signés par le Collectif2Lorient, contre qui le FC Lorient avait déposé plainte en août dernier après une première campagne allant dans le même sens.