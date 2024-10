Ligue 1 ‍: Beinsports ne paie pas, menace d'écran noir ‍!

Dans : Ligue 1.

La chaîne sportive franco-qatarienne n'a toujours pas réglé la somme promise aux clubs de Ligue 1. Et ces derniers commencent à sérieusement s'agacer de voir que Beinsports diffusait leurs rencontres sans payer.

La LFP a sauvé la face au cœur de l’été en signant un accord avec DAZN et Beinsports concernant les droits de diffusion de la Ligue 1 jusqu’en 2029, vendus aux deux diffuseurs pour un total de 500 millions d’euros par an. Dans ce deal arraché après des mois d’intenses négociations, la chaîne financée par le Qatar doit payer 100 millions d’euros par saison en échange d’un match par journée de Championnat, le samedi en fin d’après-midi. Jusque-là, tout va bien, sauf qu’à ce jour, les 18 clubs de Ligue 1 n’ont toujours pas touché le moindre centime de la part de Beinsports, alors même que cette chaîne a bien payé les 40 millions promis à la Ligue 2. Pour justifier cet énorme retard de paiement, la chaîne dirigée par Nasser Al-Khelaifi explique qu’elle souhaite pouvoir co-diffuser son match de Ligue 1, ce que la Ligue refuse. Et désormais ça coince, mais vraiment très fort.

La Ligue 1 prise en otage, un dirigeant craque

Alors que l'on avait annoncé que cette histoire serait réglée dès la mi-septembre, les semaines passent et les clubs de Ligue 1 n'en peuvent plus d'attendre une somme qui représente 24% de leur budget sur le seul mois d'août. Au point que ce sujet sera au coeur d'une réunion de la LFP le 17 octobre, certains dirigeants étant à bout de nerfs face à l'attitude de Beinsports. « Ils diffusent gratuitement notre produit depuis quasiment deux mois. On est pris en otage, cela ne peut pas durer », prévient, sur RMC, le patron d'un club de Ligue 1, alors que de son côté DAZN tient ses engagements financiers auprès de la Ligue de Football Professionnel. La menace d'une rupture de contrat n'existe évidemment pas encore à ce stade, même si la chaîne sportive franco-qatarienne, déjà en bisbilles avec les supporters de Ligue 2, brouille son image dans le monde du football.