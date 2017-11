LFP : Double huis clos pour Saint-Etienne, Fekir gracié après ASSE-OL

Dans : Ligue 1, ASSE, OL.

Suite aux incidents survenus avant et au cours de la rencontre entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais, le 5 novembre lors de la 12e journée de Ligue 1, la Commission de discipline de la LFP avait décidé de placer le dossier en instruction.

Réunie ce jeudi soir, elle a décidé de sanctionner : « L’ASSE de deux matchs à huis clos des parties basses des tribunes Paret et Snella par révocation de sursis et de 5 000€ d’amende, dont 2500€ par révocation de sursis pour déploiement de banderoles », et « l’Olympique Lyonnais de 2 500€ d’amende pour déploiement de banderoles ». De plus, la LFP « décide de ne pas sanctionner le comportement » de Nabil Fekir, après sa célébration lors du cinquième but lyonnais.