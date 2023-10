Montpellier sanctionné, les supporters disent non

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Dimanche, le gardien de Clermont Mory Diaw a été touché par un pétard. Blessé, le Sénégalais a été évacué, faisant stopper le match à 4-2 pour Montpellier. Le club héraultais risque gros, ce que ne comprennent pas les ultras de la Butte Paillade.

En une fraction de seconde, Montpellier a vu son bel après-midi voler en éclats sans mauvais jeu de mots. Le MHSC menait tranquillement 4-2 sur Clermont quand un supporter présent dans la tribune des ultras de la Butte Paillade a jeté un pétard sur le gardien auvergnat Mory Diaw. Choqué, le portier sénégalais a été évacué en civière obligeant l'arbitre à stopper la rencontre. Si le fautif a été immédiatement identifié, interpellé avant son jugement le 16 novembre prochain, Montpellier reste menacé d'une forte sanction sportive. Le club héraultais risque de perdre le match sur tapis vert, d'avoir une pénalité de points et de voir ses tribunes être fermées pendant un temps.

Montpellier doit-il payer pour un seul homme ?

Visée par les critiques et notamment les injures du président Laurent Nicollin, la Butte Paillade s'est exprimée dans un communiqué ce mardi. Si elle a soutenu Mory Diaw et a déploré l'incident de dimanche, elle a surtout voulu laver son honneur. Le groupe d'ultras se dit irresponsable pour la bêtise d'un seul homme. Ces supporters ne veulent pas d'une sanction contre le MHSC, ni contre eux. Sanctionner l'écart d'un homme inconnu des leurs ouvrirait une boîte de Pandore en Ligue 1.

📢 La Butte Paillade communique à l'incident survenu lors de #MHSCCF63 et soulève de manière pertinente les bonnes questions.#teamMHSC #MHSC 🔷️🔶️ pic.twitter.com/ctj7GEvTOy — AllezPaillade.com (@AllezPaillade) October 10, 2023

« Notre groupe se désolidarise de l’acte commis par une personne lambda, qui n’est pas membre de notre association. […] Notre groupe est hiérarchisé et garde, dans l’ensemble, la mainmise sur ses membres. En revanche, nous ne pouvons pas prévoir les actes isolés de tout un chacun qui fréquente la tribune. […] Nous sommes très préoccupés par la sanction qui pourrait découler de ce fait divers. Nous entendons beaucoup de choses : défaite sur tapis vert, retrait de points, etc. Plusieurs questions doivent être posées : Combien de temps encore la Ligue va t-elle sanctionner les clubs pour des actes isolés et impossibles à prévenir ? Si l’avenir du club en dépend, suffit-il d’envoyer une personne dans le kop adverse pour jeter un pétard ou un projectile sur un joueur afin d’obtenir les trois points ? », écrit notamment La Butte Paillade sur ses réseaux sociaux. De quoi jeter un vrai pavé dans la mare alors que les jets de projectiles sont devenus une source de préoccupation majeure en L1 depuis Nice-OM et OL-OM de 2021.