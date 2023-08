Les arbitres de Ligue 1 avertis, les matchs vont s'éterniser

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

La saison prochaine, l'arbitrage sera encore scruté de près en Ligue 1. Antony Gautier, patron des arbitres, a fait une annonce de taille.

Les décisions arbitrales peuvent faire pencher des matchs, des saisons. Depuis quelque temps déjà, certains changements ont été opérés. Mais les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde. On a notamment vu pendant la dernière Coupe du monde au Qatar que les arbitres étaient à la fois plus laxistes au niveau des fautes sifflées mais aussi beaucoup plus pointilleux sur les pertes de temps opérées par les joueurs. Du coup, le temps additionnel était parfois conséquent. En Ligue 1, cela n'est pas le cas. Un manque de cohérence qui n'est pas passé inaperçu du côté du patron des arbitres français, Antony Gautier.

La Ligue 1 va connaitre un grand changement

Lors d'un entretien accordé au Parisien, l'ancien arbitre a en effet indiqué sur le sujet : « Certains matchs ont une dizaine de minutes de temps additionnel et d’autres aucun… Je suis d’accord sur ce constat et je vais demander aux arbitres d’être extrêmement rigoureux sur ce sujet-là. À l’issue d’une saison, un but peut faire la différence sur le classement final. Et même si psychologiquement, et peut-être humainement, il est tout à fait naturel d’entendre les remarques de certains dont l’équipe est menée assez largement, je considère qu’il est extrêmement important d’avoir les mêmes règles d’application sur l’ensemble des rencontres. Nous appliquerons donc une gestion rigoureuse du temps additionnel basé sur des faits similaires sur l’ensemble des rencontres. De plus, l’Ifab a inscrit dans ses textes que le temps perdu suite à la célébration d’un but sera nécessairement récupéré dans le temps additionnel. On aura forcément la saison prochaine des matchs qui vont durer plus longtemps ». Voilà qui est donc clair et qui annonce des scenarii assez rocambolesques la saison prochaine en Ligue 1. Les joueurs sont prévenus, les fans et observateurs aussi.