Lens marche sur Lorient, et largue l'OM !

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Lorient - Lens 1-3

But pour Lorient : Faivre (6e)

Buts pour Lens : Sotoca (20e), Thomasson (25e), Fofana (86e)

Lorient a distancé l’OM au classement, et continue de mettre la pression sur le PSG ce dimanche. Les « Sang et Or », malmenés à. Lorient, se sont imposés 3-1.

La deuxième place est quasiment dans la poche du RC Lens. A deux matchs de la fin, les Nordistes ont désormais besoin d’une victoire, voire même d’un nul, pour assurer leur deuxième place. Mais les troupes de Franck Haise sont sur un petit nuage, et même l’ouverture du score rapide de Faivre sur une mésentente entre Médina et Samba, n’ont pas changé la donne. Progressivement, Lens a remonté la pente, égalisant par Sotoca avant d’enfoncer le clou dans la foulée sur Thomasson, impitoyable sur une mauvaise relance de Lorient.

87' (1-3)



⚽️ SE-KO FO-FA-NA 🔥 Alexis Claude-Maurice ne parvient pas à contrôler la passe d'Angelo Fulgini dans la surface mais le capitaine lensois est là pour pousser le ballon au fond des filets 🤩



But à voir gratuitement sur l'appli @FreeLigue1 👇#FCLRCL — Racing Club de Lens (@RCLens) May 21, 2023

La seconde période a été plus douloureuse face à la domination des Bretons, mais le break était fait en fin de match sur un contre rondement mené et conclu de près par Fofana. Une victoire 3-1 qui ne fait que confirmer l’énorme saison du RC Lens, qui par curiosité, regardera tout de même ce que fera le PSG à Auxerre ce dimanche soir.