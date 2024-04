Lens-Lille, un derby bouillant lance le mercato

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Auteur d’une saison ahurissante à Bruges, où il empile les buts de manière spectaculaire, Kevin Dankey est ciblé par Lens et Lille dans l’optique du prochain mercato.

Il faudrait être aveugle pour être scout d’un club européen et passer à côté des statistiques de Kévin Dankey. Du haut de ses 23 ans, l’attaquant du Cercle Bruges réalise une saison de dingue avec 26 buts marqués toutes compétitions confondues. Les statistiques de l’avant-centre togolais ont attiré l’attention de deux clubs de Ligue 1, à savoir Lens et Lille. Les deux clubs nordistes sont très chauds pour accueillir le buteur d’1m81, à tel point qu’ils se sont déplacés dimanche soir pour assister au match entre Bruges et le Royal Antwerp. Pour une fois, Kévin Dankey n’a pas marqué puisque son équipe s’est inclinée 1-0, mais l’intérêt de Lens et de Lille à son égard est bien réel selon le journaliste Sacha Tavolieri.

🟢⚫️ Infos #CercleBrugge :

🇫🇷 Les recruteurs du #LOSC & du #RCLens étaient encore une fois présents ce dimanche pour observer Kevin Denkey.

🇧🇪 À noter également la présence du #KRCGenk qui apprécie le profil de Félix Lemaréchal pour remplacer Bilal El Khannouss cet été.… pic.twitter.com/jk0SlIexhG — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) April 22, 2024

Le journaliste affirme que les Dogues ainsi que les Sang et Or ont de grandes chances de passer aux choses sérieuses lors du mercato estival pour tenter de recruter celui qui est sous contrat avec Bruges jusqu’en 2026. A Lille, on l’imagine déjà dans la peau du successeur de Jonathan David, en cas de départ de l’international canadien. Du côté de Lens, on envisage un duo offensif de feu avec Elye Wahi. La question est maintenant de savoir qui raflera la mise et surtout… pour quel prix. Selon le site spécialisé Transfermarkt, la valeur marchande de Kévin Dankey se situe aux alentours de 13 millions d’euros. Mais si la concurrence s’accrois, nul doute que Bruges tentera de faire grimper les enchères, ce qui ne serait pas illogique au vu de l’âge et des statistiques de son buteur né à Lomé. Quoi qu’il en soit, la Ligue 1 a bien l’intention de ne pas laisser filer ce talent prometteur dans les semaines à venir.