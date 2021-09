Lens-Lille interrompu, règlement de comptes entre supporters

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Après Nice-OM, encore un stade où les choses ont dégénéré ce samedi après-midi. Les supporters lensois sont tout simplement descendu sur le terrain pour en découdre avec les fans de Lille.

C’était ce samedi le retour du grand derby du Nord entre Lens et Lille, avec enfin un stade plein. L’accueil a été tendu d’entrée de jeu, avec un tifo prenant toute la tribune latérale très limite puisqu’il était tout simplement écrit « Lillois Merda » en lettres géantes.

Mais c’est à la pause que les choses ont dégénéré. Si Amazon Prime, qui retransmettait la rencontre en direct, n’a pas voulu montrer les images, ce sont les supporters du RC Lens qui sont tout simplement descendu des tribunes pour entrer sur le terrain et se diriger vers la tribune des Lillois. Le but était évidemment d’en découdre même si les forces de l’ordre et les stadiers ont permis d’empêcher un affrontement.

⚽ FOOTBALL : Envahissement de terrain de supporters lensois au stade Bollaert à la mi-temps du match Lens-Lille.#RCLLOSC pic.twitter.com/PJdgmmGviI — Infos Françaises (@InfosFrancaises) September 18, 2021

En tout cas, les autorités ont pris les choses au sérieux, et les policiers sont intervenus en force pour ramener les Lensois dans les tribunes. L’arbitre a ensuite pris une décision de prudence en annulant la reprise du match après la pause, en attendant de connaitre les consignes des autorités. Il faudra désormais attendre que les garanties de sécurité soient assurées pour permettre la reprise du match.

La connerie gagne de plus en plus de tribunes visiblement… mais ça sera tjs de la faute de l’autre et les dirigeants condamneront un peu pour froisser personne…. — Daniel Riolo (@DanielRiolo) September 18, 2021

A noter que le match devrait reprendre, une repris de l'échauffement étant envisagée. Les forces de l'ordre ont signalé un blessé chez les supporters, qui a été évacué par civière. Des projectiles ont été échangés entre les supporters, et notamment des sièges cassés et lancés vers les spectateurs de la part des supporters lillois.