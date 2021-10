Le PSG en solo, Luis Fernandez en a marre

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

Les clubs français redonnent le sourire cette saison. Dans le jeu, mais aussi dans les résultats en Coupe d'Europe. Luis Fernandez a une exigence à ce niveau.

Les compliments sont rares pour le championnat de France ces dernières années, et il faut dire que la Ligue 1 ne régalait pas forcément pour son spectacle, son jeu vers l’avant, ou son rythme. A chaque fois qu’un joueur arrivait de l’étranger, comme l'ont fait savoir des joueurs comme Fabregas, Benedetto, Doku ou Di Maria, ils révélaient être bluffés par la dimension physique de ses pensionnaires, au détriment bien souvent de la justesse technique ou du sens tactique. Mais cela évolue dans le bon sens, et cette cuvée 2021-2022 fait saliver les passionnés du jeu, avec des équipes comme Lens, l’OM, l’OL ou même Lorient, Clermont et Reims, qui essayent de mettre du rythme et de récupérer le ballon haut, pour dominer leur match et non plus subir. Résultat, le nombre de buts explose, avec 28 buts par journée, soit le plus gros total depuis 1982-1983 ! Une bonne nouvelle aussi pour l’exposition de notre championnat, à l’heure où les superstars s’enchainent au PSG, mais derrière, il y a tout de même du monde et du jeu, ce qui pourrait permettre à un public hors de nos frontières de s’y intéresser. Mais il reste encore un énorme et difficile pas à franchir, et c’est Luis Fernandez qui demande enfin aux équipes françaises en dehors du PSG de briller en Coupe d’Europe.

Qui pour briller avec le PSG ?

« L’examen de passage, ce sont les compétitions européennes. C’est à travers ces compétitions qu’on voit le niveau de notre football. Les Français progressent, mais pour le moment, en Europe, il n’y a que le Paris Saint-Germain qui arrive à être très performant. J’aimerais bien voir Lille faire de belles choses en Ligue des champions, Lyon, Marseille aller loin en Ligue Europa, ou Rennes en Ligue Europa Conférence », prévient l’ancien entraineur du PSG dans les colonnes du Figaro. Là aussi, un souffle nouveau arrive puisque les équipes françaises font presque toutes bonne figure en Coupe d’Europe. Si ce n’est pas encore criant pour Lille ou l’OM, les résultats demeurent dans l’ensemble positif, ce qui n’a souvent été le cas au coeur les années précédentes à ce moment de la saison.