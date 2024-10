OL ‍: Un tel entraineur à Lyon, il ne l'avait pas vu venir

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL repart fort depuis quelques semaines et peut de nouveau espérer terminer haut cette saison en Ligue 1. Surtout que Pierre Sage semble avoir enfin trouvé son rythme de croisière avec ses Gones.

L'OL a martyrisé Le Havre ce dimanche en Ligue 1. Une belle victoire 4 buts à 0 qui permet aux Lyonnais de s'installer dans la première partie de tableau. Il reste encore du chemin aux hommes de Pierre Sage mais force est de constater que malgré certaines critiques, le jeune entraineur lyonnais fait plus que le travail depuis le départ de Fabio Grosso. En plus de bons résultats, Pierre Sage envoie une image plutôt positive et tournée uniquement autour du football et du mérite. De quoi en satisfaire plus d'un parmi les observateurs de l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas Ludovic Obraniak qui dira le contraire, lui qui pense que le football français pourrait hériter, à terme, d'un vrai crack au poste d'entraîneur.

Pierre Sage, un crack en Ligue 1 ?

Lors d'un passage sur le plateau de La Chaine L'Equipe, le consultant n'a en effet pas tari d'éloges sur le jeune entraineur rhodanien. « On en tient un bon là. Il est à suivre cet entraineur. Je crois qu'on a vraiment un entraîneur de très haut niveau. Déjà dans sa faculté à rebondir et Dieu sait que ce n'est pas facile. Il l'a fait remarquablement. J'adore l'écouter en conférence de presse. Il nous parle toujours de foot. C'est vraiment un homme à suivre. On le voyait tous viré dans les deux semaines ! », a notamment indiqué Ludovic Obraniak, grand fan de Pierre Sage et qui suivra avec attention ses prochaines sorties mais aussi la suite de sa carrière. En plus de la Ligue 1 et de la Coupe de France, Pierre Sage peut également peaufiner ses gammes cette saison en Ligue Europa. Et tout va bien pour l'OL après ses deux succès en deux rencontres disputées dans la compétition.