OL ‍: Poignardé au Groupama, le fan des Six Neuf Pirates porte plainte

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Après la rencontre entre l'OL et Nantes au Groupama Stadium le 6 octobre dernier, des heurts avaient éclaté entre supporters lyonnais. Un supporter affilié aux Six Neuf Pirates, groupe de fans né en février 2024, avait été victime d'un coup de couteau à la cuisse de la part de supporters des Bad Gones.

On apprend ces dernières heures, via Lyon Foot, que la victime a décidé de porter plainte. Il a notamment indiqué que les Six Neuf Pirates avaient été victimes d'un guet-apens, attendus par de nombreuses personnes à la sortie de la tribune.

Communiqué officiel à la suite des événements graves survenus lors du match OL - Nantes au Groupama Stadium@sixneufpirates pic.twitter.com/jmOtgAT7t8 — SNP - Six Neuf Pirates (@sixneufpirates) October 7, 2024

Me Metaxas, avocat de la victime, a réagi de son côté en précisant qu'il restait « dans l'attente des investigations », même si une personne a sans doute été identifiée comme l'agresseur. « Tout ce que veulent les Six Neuf Pirates, c’est pouvoir assister aux matchs et encourager leur équipe, sachant que les statuts de leur association ont bien été déposés. Ils ont le sentiment que l’OL est en train de leur fermer les portes. Il faut que les autres groupes les acceptent avec leurs différences, le stade doit être un espace de liberté et de respect ».

Pour rappel, il existe de grosses divergences, notamment politiques, entre ce nouveau groupe de supporters et les plus anciens de l'OL.