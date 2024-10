Nantes ‍: Mollet élu roi des flops, il lui indique la sortie

Dans : FC Nantes.

Par Hadrien Rivayrand

Le FC Nantes fait du surplace en Ligue 1 depuis quelques semaines. Un joueur inquiète particulièrement les fans et observateurs du club : Florent Mollet.

Si le FC Nantes réalise un début de saison plutôt encourageant en Ligue 1, les dernières sorties du club canari ont de quoi laisser des regrets à ses fans. Ce dimanche contre Nice à la Beaujoire, les hommes d'Antoine Kombouaré ont laissé filer les trois points de la victoire en fin de rencontre. Un joueur passe sous le feu des critiques ces dernières heures : Florent Mollet. Titulaire contre les Aiglons, le milieu de terrain est passé au travers. Une constante depuis des mois qui fait dire à certains observateurs que son temps au FC Nantes est passé. Ce n'est pas Emanuel Merceron qui dira le contraire.

Florent Mollet, certains observateurs n'en peuvent plus

Sur le plateau de Nantes Foot, le consultant n'a en effet pas été tendre avec le milieu de terrain canari, qu'il ne veut plus voir au club. « C'est terrible pour lui parce qu'il était déjà dans tous nos flops de la saison dernière. Il revient et c'est le plus abonné à ça. Mollet, dans la data, c'est catastrophique. C'est 5 passes-clés perdues, des déplacements peu dangereux. Dans son attitude, son langage corporel, il est avec la tête basse tout le temps. Il a hurlé pas mal sur ses partenaires. Ses appels n'étaient pas tranchants. Il a ralenti le jeu avec ses passes derrières constantes. Je pense qu'il a fait son temps au FC Nantes. Il va falloir trouver une porte de sortie en janvier », a notamment indiqué Emmanuel Merceron, qui veut que le FC Nantes prenne conscience de la situation avec l'ancien de Montpellier afin de repartir vers l'avant et apporter de la plus-value dans l'entrejeu. Il faudra en tout cas réagir dès le week-end prochain en Ligue 1, avec un déplacement périlleux sur la pelouse du RC Strasbourg.