Le PSG cartonne et se fait cartonner par le Parc !

Dans : Ligue 1.

Par Guillaume Conte

PSG bat Bordeaux 3-0

But pour le PSG : Mbappé (24e), Neymar (52e), Paredes (61e)

Dans un match surréaliste, le PSG a déroulé devant une équipe de Bordeaux apathique (3-0).

Et pourtant, les Parisiens recevaient comme annoncé un accueil houleux de la part de leur propre public, avec les noms de Messi et Neymar hués dès la composition d’équipe et sur chaque ballon touché, tandis que Mbappé était chaleureusement applaudi et encouragé. Cela se sentait sur le terrain, avec un Mbappé qui était encore une fois le seul à mettre le feu. Son ouverture du score, sur un beau décalage de Wijnaldum, le récompensait (1-0, 24e). Le match ronronnait jusqu’à la pause, et les Parisiens étaient presque surpris par l’attentisme bordelais, alors que Neymar et Messi trainaient leur peine sur le terrain.

Après la pause, la reprise était marqué par des « Paris, Paris, on t’enc… » scandés par leur propre supporter, ce qui avait le don d’agacer tout le monde dans les tribunes. Sur le terrain, Neymar se mettait en avant avec un but en coupant au premier poteau, mais la joie n’était pas là, et en revanche des sifflets malgré cette réalisation (2-0, 52e). Paredes lui, faisait tout de même se lever le Parc avec un bel enchainement dans la surface pour une frappe du gauche pleine lucarne (3-0, 61e). M. Letexier n’était pas non plus dans un très bon jour, oubliant un pénalty évident pour Mara après un énorme fauchage de Kimpembe, qui ne faisait pas non plus broncher la VAR. Le PSG s’en allait donc tranquillement vers une victoire logique mais forcément sans panache, même si le travail aura, cette fois-ci, était fait jusqu’au bout. Pour Bordeaux, la galère continue.