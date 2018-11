OL-ASSE : Les supporters stéphanois menacent d'envahir Lyon !

Dans : Ligue 1, OL, ASSE.

A un mois du match entre l’OL et l'ASSE, on ne sait toujours pas si les supporters stéphanois seront autorisés à se rendre au Groupama Stadium.

Alors que le club forézien a publié un communiqué demandant aux autorités de permettre le déplacement de ses supporters ce dimanche, les quatre associations de supporters de l’ASSE ont également fait entendre leur voix. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’ils espèrent, cinq ans et demi plus tard, avoir enfin l’autorisation de se rendre à Lyon. Dans le cas contraire, ils menacent d'envahir Lyon, avec ou sans place !

« Depuis le 28 avril 2013, le peuple stéphanois ne s'est plus rendu en terre lyonnaise, ni à Gerland et encore moins au Parc OL. Cinq ans et demi d'interdiction pour le match le plus prestigieux du Championnat car il marque l'opposition entre deux villes proches de 60 kilomètres, mais tellement opposées mentalement, historiquement, économiquement et sportivement. En cas d’interdiction de déplacement, nous appellerons les supporters et amoureux des Verts à se rendre au derby, avec ou sans place » ont prévenu les fans de l’ASSE. Les autorités, qui devraient rendre leur décision dans les prochains jours, sont prévenues.