Le LOSC se sort du piège Lorient et fonce vers l'Europe

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Ligue 1 - 29e journée

Stade : Pierre Mauroy

Score : Lille 3-1 Lorient

Buts pour le LOSC : Rémy Cabella (13e), Edon Zhegrova (89e, 91e)

But pour le FC Lorient : Ibrahima Koné (77e)

Malgré une égalisation de Lorient en fin de match, le LOSC parvient à battre le FC Lorient. Lille remporte la rencontre grâce à un but Zhegrova dans les dernières minutes.

Après à la défaite de Rennes contre Lens, le LOSC avait l'objectif de battre le FC Lorient afin de prendre la cinquième place aux Bretons. Rémy Cabella a mis Lille sur la bonne voie en marquant, grâce à une passe décisive d'Angel Gomes. Alors qu'ils géraient parfaitement la fin de match grâce à une première mi-temps totalement dominée, les Dogues ont été surpris par Lorient et Ibrahima Koné. Abergel a pris un carton rouge dans la foulée mais les Merlus ne sont pas parvenus à tenir le score. Lille, par le biais de Zhegrova, a gagné ce match décisif dans la course à l'Europe. Le joueur du Kosovo s'est même offert un doublé pour définitivement offrir la victoire aux Lillois qui remontent à la cinquième place du championnat et à deux points de l'AS Monaco. Lille se déplacera sur la pelouse de la lanterne rouge Angers lors de la prochaine journée de la Ligue 1 tandis que Lorient accueillera l'OM. Les Lorientais restent huitièmes, à 8 points de Lille qui réalise la bonne opération de la journée.