Lacazette continue de faire rêver l'OL d'Europe

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Ligue 1, 31e journée

Stadium

Toulouse-OL 1-2

Buts : Aboukhlal (37e) pour Toulouse ; Lacazette (34e sur pen.), Costa (88e csc) pour l’OL

Dans la foulée d'un Lacazette décisif et co-meilleur buteur de L1, l'OL s'est imposé sur le gong 2-1 à Toulouse après un match enlevé.

Relancé par son succès contre Rennes dimanche dernier, l'OL devait enchaîner à Toulouse pour continuer à rester dans la course à l'Europe. Le début de match lyonnais était intéressant. Après une relance ratée de la défense toulousaine, Cherki était seul mais il oubliait Lacazette pour frapper au but et manquer le cadre (4e). Dans une rencontre vivante, le TFC n'était pas en reste et Dallinga testait les réflexes de Lopes. L'homme en vue à l'OL était Jeffinho, titulaire surprise ce soir. Ses dribbles faisaient mal à la défense toulousaine tout comme sa vitesse. Le petit brésilien se jouait de Chaibi et de Suazo avant que le Chilien ne le fasse tomber dans la surface. Lacazette ne tremblait pas pour transformer le penalty, donner l'avantage à l'OL et marquer son 19e but de la saison en L1.

🏁 𝟯 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 𝗲𝘁 𝘂𝗻 𝟯𝗲̀𝗺𝗲 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲̀𝘀 𝗱'𝗮𝗳𝗳𝗶𝗹𝗲́𝗲 𝗲𝗻 𝗟𝗶𝗴𝘂𝗲 𝟭 𝗨𝗯𝗲𝗿 𝗘𝗮𝘁𝘀 👊🔴🔵



C'est ça les gars ! 🔥



1-2 #TFCOL pic.twitter.com/qrhzCzndbL — Olympique Lyonnais (@OL) April 14, 2023

Revenu en tête du classement des buteurs, le Général aurait même pu être seul leader deux minutes plus tard. Mais, il ratait l'immanquable de la tête au second poteau. Sur le contre, Aboukhlal égalisait au terme d'une belle offensive du TFC. L'OL gardait la même dynamique en seconde période, multipliant les occasions. Caqueret perforait dans l'axe et sa frappe des 25 mètres frôlait le poteau (63e) alors que Tolisso trouvait la barre après un festival de Cherki pour le servir (65e). Alors que Toulouse finissait mieux le match et obligeait Lopes à plusieurs arrêts déterminants, l'OL punissait une nouvelle boulette défensive de Toulouse. Suazo ratait sa relance, Cherki récupérait et servait Lacazette. C'est finalement le jeune Logan Costa qui poussait le ballon au fond. Un succès à l'arraché des Lyonnais, le troisième de rang qui confirme bien que l'OL peut croire à l'Europe. Lyon remonte 6e, à deux points de Lille (5e). Toulouse est 12e et pense plutôt à sa finale de coupe de France.